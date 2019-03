Naljakuu raamatusoovitused: 5 lõbusat lasteraamatut hea tuju tekitamiseks

FOTO: Raamat

Katharina Grossmann-Hensel «Kuidas vanemaid õigesti kasvatada». Illustreerinud autor, tõlkinud Merlin Laansoo. Kirjastus Pegasus, 2018.

Mida teha, kui vanemad ei tee, mida laps tahab? Eks siis tule lapsel neid kasvatama hakata. Peavad ju emad-isad saama just selliseks, nagu laps neid ette kujutab. Loomulikult ajavad vanemad algul sõrad vastu, kuid siis tuleb nendega olla väga kannatlik ja järjekindel. Mida aeg edasi, seda tublimaks vanemad muutuvad. Nad kardavad last ja teevadki kõik, mis laps tahab, aga see ei ole miskipärast üldse lõbus. Mida nüüd küll teha?

Markus Saksatamm «Banaan, jääpurikas ja hädaldaja kastan». Illustreerinud Urmas Nemvalts. Kirjastus Tänapäev, 2018.

Hunt hakkab tihaseks, kana tahab Kanadasse, millimallikas kohtub hulkuva sokiga – see pole küll võimalik, arvad sa. Aga on küll, kui minna kaasa Markus Saksatamme fantaasialennuga. Lisaks saad teada, millest mõtlevad sokid mustapesukastis, mis on kassil mureks või kuidas koer mardipäeva peab. Kui neist juttudest väheks peaks jääma, saad Saksatamme lustakaid lugusid lugeda veel ka raamatutest «Tädi hakkab tuuleloheks», «Tont ja mannapuder», «Viieküüruline kaamel ja teisi naljajutte».

Julian Clary «Perekond Julged». Tõlkinud Heija-Liis Ristikivi, illustreerinud David Roberts. Kirjastus Tammerraamat, 2018.

Aafrikas Masai Mara rahvuspargis elavad hüäänid Kriim ja Krääm. Nad on lustlikud ja nupukad loomad, kes on parki külastavatelt turistidelt ära õppinud inimkeele. Ühel päeval satub loomaparki mesinädalaid veetev paarike, kes omapäi põõsastikku hiilib, et sealt tiiki ujuma minna. Näljased krokodillid pistavad inimesed lõunaeineks nahka. Omanikuta asju nuuskima tulnud hüäänidel tekib noorpaari passe, lennupileteid ja majavõtmeid nähes uljas plaan. Nii ongi Inglismaale naasvad Amelia ja Fred Julged hoopis teistsugused kui need, kes sealt lahkusid. Hüääniperekonna seiklused jätkuvad ka raamatutes «Perekond Julged tulevad appi» ja «Perekond Julged lähevad puhkama».

Priit Põhjala «Onu Mati, loomaarst». Illustreerinud Anni Mäger. Kirjastus Tänapäev, 2018. Priit Põhjala lasteraamatus tegutseb fanaatiline loomaarst onu Mati, kes töötab loomaaias. Kahjuks on tööaeg onu Mati töö- ja loomaarmastuse jaoks liiga lühike ning ta suuda teisiti, kui peab tööd ka koju kaasa võtma. Nõnda elavad onu Matiga nahkhiired ja kapibaarad, pesukarud ja prillmaod, rääkimata elevantidest ja Prževalski hobusest. Mõistagi toob selline ettearvamatu seltskond kaasa nii mõnegi toreda seikluse, olgu selleks siis presidendi vastuvõtt, osalemine tankide paraadil või sõit Berliini oma uut loomaraamatut esitlema. Nende jaoks, kes end asjatundliku onu Mati tegevusega põhjalikumalt kurssi tahavad viia, on raamatu lõpus valiknimekiri onu Mati teaduslikest töödest.

David Walliams «Pururikas poiss». Illustreerinud Tony Ross, tõlkinud Maria Lepik. Kirjastus Tänapäev, 2018.

Oled sa kunagi mõelnud, mis tunne see oleks, kui sul oleks palju-palju raha? Kohe nii palju, et saad endale lubada kõike, mida hing vähegi ihaldab. Joe Spud ei pea seda ette kujutama. Ta on 12-aastane ja naeruväärselt rikas. Tal on 500 paari Nike’i tosse, snuukrilaud, kõik maailma arvutimängud jne jne. Seda kõike seepärast, et tema isa on leiutanud parima kempsupaberi kogu maailmas – Kargekanni, mis toob üsna kenasti sisse. Ja kuigi Joe saab endale lubada kõike, on ometi midagi, mida tal pole ja mida kahjuks ka raha eest osta ei saa. Joe on aga mitte ainult rikas, vaid ka üsna nupukas poiss, et tekkinud olukord lahendada.