Soomerootsi kirjanik Karin Erlandsson esitleb Prima Vistal uut põnevat teost

See muinasjutt viib lugeja salapärastesse meresügavustesse, kus laulavad pärlid, elavad riiukrabid, kuldsabad ja ohtlikud rooshaid. See on lugu igatsusest, ihkamisest, sõprusest ja sellest, mis on elus tegelikult oluline. Eelkõige on raamat mõeldud lastele, aga filosoofilise tasandi ja kaasahaarava stiili tõttu sobib see kindlasti lugemiseks ka täiskasvanutele.