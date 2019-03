Lasteraamatupäeval saab Andrus Kivirähk Järje Hoidja auhinna

Auhind antakse 2018. aastal ilmunud, Tallinna Keskraamatukogus enim laenutatud Eesti laste- või noorteraamatu autorile. Kirjanikku tänatakse Pelgulinna Gümnaasiumi õpilaste poolt raamatu «Tilda ja tolmuingel» ainetel joonistatud pildiga. Traditsiooniliselt rahvusvahelisel lasteraamatupäeval väljaantava Järje Hoidja auhinna on Andrus Kivirähk pälvinud ka varem, 2004. aastal raamatu «Limpa ja mereröövlid» eest.

Raamatus «Tilda ja tolmuingel» laseb Andrus Kivirähk kandvasse rolli mineviku, meenutamise ja mälu. Raamatu peategelaseks on tolm, mille Kivirähk suudab kirjutada nii suureks, köitvaks ja ilusaks. Pehme, kohev, kerge, väle – just nõnda kirjeldatakse seda, mis on paljude jaoks vaid nuhtlus. Sündmused keskenduvad Tildale, 9-aastasele tüdrukule, kes ei mäleta oma surnud isa. Koristades oma tuba, jõuab Tilda juurde Tolmuingel. Nüüd hakkavad tüdrukule meenuma erinevad seigad isast: tema rohelised silmad ja punakas habe, käigud loomaaeda ja lustakad müramised. Tänu tolmuks saanud isale avaneb emagi tüdrukule hoopis uuest küljest.