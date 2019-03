15-aastane Georg näib elavat tavalist koolipoisi elu, kuni ühel ühel päeval ilmub vanast lapsevankrist välja kiri, mille on kirjutanud enne surma tema isa. Mees jutustab loo salapärasest Apelsinitüdrukust ja esitab siis Georgile küsimuse, mis tema elu põhjalikult sassi lööb. Jostein Gaarder (snd 1952) on tänapäeva Norra kõige kuulsam kirjanik. 2003. aastal kirjutatud noorteromaan «Apelsinitüdruk» on nüüdseks tõlgitud enam kui 40 keelde ning see kõneleb kõige tähtsamast: armastusest ja igatsusest, perekonnast ja üksildusest, ajast ja igavikust. Kuku raadio järjejuttu loeb Rando Tammik.