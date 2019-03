Raamatusoovitus: endise Hollywoodi staari skandaalne elulugu

Selle keskmine hinne Goodreads keskkonnas on suisa 4,3! Ma ei suutnud ära oodata, millal keegi raamatu eesti keelde tõlgib ning leidsin selle audioraamatuna, mille on sisse lugenud Alma Cuervo, Julia Whelan ja Robin Miles.

20. ja 21. sajand, LA & NY. Evelyn Hugo on endine Hollywoodi staar, kes nüüdseks on juba 79-aastane ning pole enam ammu avalikkuse ette astunud. Ta paneb oksjonile mõned oma kuulsad kleidid ning on valmis andma intervjuud. Näitlejanna soovib koostööd teha konkreetselt ühe ajakirjanikuga, kes on tundmatu, kuigi töötab mainekas ajakirjas Vivant. Mitte keegi pole nii üllatunud kui Monique ise, et endine Hollywoodi staar just temaga rääkida tahab. Ta loodab, et saab lisaks kleitidele küsida midagi ka naise seitsme abikaasa kohta. Kui Monique Evelyniga kohtuma läheb, selgub, et naine ei ole tegelikult intervjuust huvitatud, vaid soovib, et ajakirjanik temast biograafia kirjutaks. Tal on selle suhtes kindlad nõudmised, mis võivad ohustada Monique'i tööd, kuid teha temast rikka naise ja tuntud kirjaniku. Muidugi võtab too pakkumise vastu. Evelyn räägib talle, kuidas ambitsioon ta Los Angelesse tõi ning kena välimus kuulsaks aitas saada. Staar paljastab ka saladuse, kes oli tema elu armastus.

Pean liituma kiidukooriga: «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» on tõesti hea raamat. Mulle üldjuhul meeldivad raamatud, kus on kaks vaatepunkti: olevik ja minevik. Intervjueerimine, Evelyni minevikumeenutused ja katked ajalehtedest lõid väga mõnusa ning lihtsasti jälgitava terviku. Veelgi nauditavamaks muutis lugemiselamuse lugu ise. Evelynile oli lihtne kaasa elada, sest tema elu oli ühtaegu nii skandaalne ja glamuurne kui ka lihtne ja inimlik. Raamat näitab, kui palju on vaja ambitsioonikust ja vaeva näha, et jõuda tippu ja seal ka püsida. See lugu ei ole pelgalt kuulsuse tipust, vaid kõigest ebaglamuursest, mis on tuntuse taga: rasked valikud, isekad otsused, mis teistele haiget teevad. Evelyn teeb vigu ning on isekas, tal on oma nõrkused ja saladused. Kõik see muudab romaani väga nauditavaks.

«The Seven Husbands of Evelyn Hugo» toob välja nii palju olulisi teemasid: meeste ja naiste ebavõrdsus, lahutuse mõju, nahavärv, seksuaalsus. Mu lemmiksõnum, mida raamat kandis oli see, kuidas igal inimesel oli näitlejannast oma idee ja arusaamine, mida nad armastasid, mitte tegelikku Evelyn Hugot. Nii on paljude asjade puhul, kus inimesel on oma ettekujutus, lausa kinnisidee, millest ta mööda ei suuda vaadata.

Taylor Jenkins Reid on ameerika kirjanik, kes hakkas raamatuid kirjutama oma vabast ajast, kuni abikaasa soovitas tal töölt ära tulla ja kirjanikuks hakata. Naine on avaldanud kuus romaani, millest esimene ilmus 2013. aastal. «The Seven Husbands of Evelyn Hugo» oli tema viies romaan, mis sai kiirelt populaarseks. Hollywood oli Reidi kinnisideeks juba lapsena ning ta enne romaani kirjutamist põhjalikult eeltööd, näiteks lugedes palju Hollywoodi biograafiaid. Alles esimese mustandi valmides sai naine aru, et loo kirjutamine oli lihtne, sest tal on juba filminduse alane kraad.