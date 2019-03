Üüratu summa, mille eest «Harry Potteri» esimese osa esmatrükk maha müüdi

Väga heas korras raamat ilmus 26. juunil 1997 ja see oli üks esimesi, mille kirjastaja Rowlingule andis. Kirjanik kinkis selle pühendusega oma sõbrale. Raamatusse kirjutas ta: «27.7.97 For Meera, Donnie, Nastassia and Kai, with lots of love from Jo (also known as J.K. Rowling)».