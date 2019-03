Nippe, kuidas hoolitseda raamatute eest, mis on eriti väärtuslikud

Vanemate, kallihinnaliste, eriti ilusate või südamelähedaste teoste säilitamise nimel tasub pingutada. Nõnda on kindel, et nende väärtus säilib ja neid saab lugeda ka mitme aastakümne pärast. Siin on Book Rioti vahendusel mõned head nipid, mida igaühel tasub arvesse võtta.

Päike

Tõsta vanad ja väärtuslikud raamatud otsese päikesevalguse eest ära. Kui su raamaturiiulid on päikese käes ja sa ei saa sinna midagi parata, siis paki erilisemad raamatud UV-kaitsega pakkematerjali sisse. Päike hajutab jäädavalt raamatu kaant ja see kahandab oluliselt haruldase teose väärtust.

Tolm

Kui tolmu koguneb palju, tekitab see kergesti hallitust ning soodustab raamatute putukatega saastumist. Kõige lihtsam moodus tolmuga võitlemiseks on muidugi regulaarne tolmu pühkimine. Seda tehes ole kindlasti ettevaatlik ja ära kasuta puhastusvahendeid. Tolmu kogunemise ennetamiseks võiks aga raamatuid hoida klaasi taga.

Temperatuur ja niiskus

Raamatuid ei tasu hoida kuumaalikate läheduses. Kuiva kuumuse tõttu võivad nahka tekkida praod ja raamatuliim võib minna rabedaks. Kindlasti tuleb aga raamatuid ka niiskuse eest kaitsta – ära hoia neid konditsioneeri, torude ja läbilaskvate vanade akende läheduses. Selliste niiskusallikate kondensatsioon soodustab paberil hallituse vohamist. Ideaalne temperatuur raamatute jaoks on 15-19 kraadi, parim õhuniiskus 45-60 protsenti.

Muud tähelepanekud

Jälgi, et sa ei suruks raamatud liiga tihedalt riiulisse. Surve mõjub halvasti raamatu seljale ja nii võid ka kergesti raamatu katki tõmmata, kui hakkad seda riiulist välja tõmbama. Vanad väärt teosed, mis on üle 7 cm pakud, tuleks asetada riiulisse horisontaalselt ning üksteise peale panna vaid kuni kolm raamatut. Ülejäänud raamatud võiks panna riiulisse enam-vähem sama suurte raamatute kõrvale, et ennetada nende kooldumist.

Ära jäta raamatuid lahtiselt lauale, kasuta järje hoidmiseks õhukest järjehoidjat. Raamatut riiulist välja tõmmates ära sikuta seda vaid eest, siruta teine käsi välja ja toeta raamatut ka tagant poolt.