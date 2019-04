Tavaline raamat või e-raamat – mis on lastele parim?

Michigani Ülikoolis tehti uuring, mille tulemused avaldati 2019. aasta märtsis Ameerika Lastearstide Akadeemia ajakirjas. «Me tahtsime seda uuringut läbi viia seetõttu, et ühine raamatute lugemine on üks kõige olulisem arenguline tegevus, mis pered saavad ette võtta. See soodustab varases lapsepõlves lugemisarmastust ja ka usaldusväärsete kiindumussuhete tekkimist lapse ja tema hooldaja vahel,» selgitas dr Tiffany G. Munzer väljaandele ABC News.

Uuringus osales 37 lapsevanemat oma väikelapsega, kelle peal võrreldi kolme formaadi lugemiskogemust. Katses olid võrdlemiseks tavalised raamatud, e-raamatud ja interaktiivsed e-raamatud, milles olid ka heliefektid ja animatsioonid. Iga raamatu lugemist filmiti. Teadlased võrdlesid, kuidas erinevate formaatide lugemine mõjutab lapse ja vanema vahelise sideme kujunemist, verbaalset kommunikatsiooni ja lugemist.

Paraku ei näidanud uuringu tulemused elektrooniliste seadmete ja e-raamatute kasuks mitte midagi head. Selgus, et e-raamatute lugemine ei ole väga kasulik ei lapse ja vanema vahelisele suhtele, loole keskendumisele ega ka lugemise kiirusele. Uurijate sõnul on põhjuseks ilmselt see, et elektroonilisel seadmel on väikelapse keskendumisvõime jaoks liiga palju segajaid.

Kuigi elektrooniliste raamatute lisad on tehtud selleks, et lugemiskogemus oleks põnevam, segavad need loetust arusaamist ja võrreldes tavalise raamatu ettelugemisega räägib vanem oma lapsega kokkuvõttes vähem. «Väikelapsed on väga olulises arenguetapis ja kuna nende tähelepanuvõime ei ole välja arenenud, siis on nad igasugu häirivatele lisanditele vastuvõtlikumad,» nentis dr Munzer.

E-raamatuid lugedes pidid vanemad korduvalt lugemise katkestama näiteks seetõttu, et laps vajutas mõnele nupule või vajutas ekraanil näpuga valesse kohta.