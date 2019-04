Michelle Obama autobiograafiast on saamas maailma enimmüüdud elulooraamat

Penguin Random House avalikustas, et «Minu lugu» oli möödunud aastal nende kõige edukam raamat ja selle müük on jätkuvalt tõusuteel. 2018. aasta novembris ilmunud Obama elulugu on üleilmne müügihitt, mida on tänaseks tõlgitud 31 keelde, edastab The Guardian.