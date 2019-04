Selgusid Prima Vista karikatuurikonkursi võitjad

Täiskasvanute kategoorias anti välja kaks esikohta. Joonas Veelmaa karikatuur «Juhan Liiv» kerkis esile oma vormilise lihtsuse ja ilmekalt edastatud sõnumi poolest. «Hoidku selle eest, et lapsest luuletaja saab!» kommenteeris pilti Mäetamm. Jacqueline Lääne karikatuur «Käsikirjad ei põle» püüdis seevastu žüriiliikmete pilku mitmetahulisuse ja funky stiiliga: «Naturalistlik bensiiniga ülekallatud raamatuvirn, metafoori tähenduse sissetoomine ning teos «Meister ja Margarita» annavad võimaluse mitmete tõlgenduste tekkeks,» sõnas Kuus.

Teise koha vääriliseks hinnati 10-aastase Laura Tasase portree Edgar Valterist, mis Mäetamme sõnul ei kannata liigse üleviimistlemise all, vaid on dünaamiline ja täiskasvanulikult küps. «Tundsin Edgar Valterit mitukümmend aastat, aga tunnistan, et nii sarnast – nii väliselt kui sisemiselt – portreed mina küll ei oskaks teha,» lisas Kall.