11-aastane suunamudija avaldab oma heegeldamisraamatu

11-aastane Jonah Larson on saanud sotsiaalmeedias tohutult populaarseks, sest oma noorele eale vaatamata oskab ta suurepäraselt heegeldada. Noorhärra andis teada, et annab õige pea välja oma autobiograafia «Hello, Crochet Friends! Making Art, Being Mindful, Giving Back: Do What Makes You Happy», edastab Bookstr.