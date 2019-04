Ekke Lainsalu: see, kuidas inimesi tööjõuturul terroriseeritakse, on äärmiselt häbiväärne

Esitlusel tunnistas Ekke Lainsalu, et ta kirjutas seda raamatut suure kire ja energiaga, mistõttu sündis see väga kiiresti. Idee raamatuks sai Lainsalu nähes, kuidas tema tuttav naisterahvas, kes on väga usin ja täpne töötaja, läks palka juurde küsima ja sai tööandjalt eitava vastuse põhjendusega, et raha ei ole.

«Ta on tõesti super töötaja, kes teeb oma tööülesanded ära piinliku täpsusega. Aja jooksul on talle peale korjatud praktiliselt kahekordne koormus. Nii et ega ta enne kaheksat või poolt üheksat tihtipeale oma tööpäeva ei lõpetagi,» rääkis ta. «Tegelikult inimesi sõna otseses mõttes terroriseeritakse tööjõuturul. Eriti naisi. See on ääretult häbiväärne ja masendust tekitav.»

FOTO: Raamat

Kui sa ei küsi, siis on vastus alati ei. Kui sa küsid, võib-olla on vastus jah, võib-olla ei.

Kuna tegu oli suure rahvusvahelise kontserniga, uuris Lainsalu internetist, milline on selle ettevõtte käive ja sai aru, et midagi on valesti, sest tegu oli väga eduka ettevõttega. «Ja mul läks silme ees mustaks. Ma võtsin arvuti lahti ja kirjutasin kohe valmis kaks esimest peatükki.» Rääkides tuttavatega ja tutvudes erinevate õuduslugudega avastas Lainsalu, et suure vihaga oli ta väga produktiivne kirjutaja. «Ma arvan, et see raamat on otsekohene, praktiline ja sünge,» tutvustas koolitaja oma teost.

Kui raamatu pealkiri justkui lubab, et palgatööga saab pururikkaks, siis rikkus on Lainsalu sõnul ikkagi suhteline mõiste. «Tõepoolest, Äripäeva miljonäride edetabelisse tõenäoliselt ei saa. Aga kas see ongi eesmärk iseenesest? Ei ole. Tegelikult on eesmärk see, et me ei peaks tegema sundvalikuid. Et me ei peaks olema töökohas, kus meile dikteeritakse ebainimlikke tingimusi ja makstakse sellist töötasu, mis absoluutselt ei kajasta meie tegelikku panust ja väärtust.»

Vaadates statistikat tõi Lainsalu välja, et uus töötaja saab keskmiselt 26 protsenti suurema töötasu kui ettevõttes juba 4-5 aastat olnud vanemad töötajad. Arvestades seda, kui raske on leida uusi töötajaid ja kui kulukas on värbamine, ei tohiks see nii olla. Lisaks on hinnad pidevalt kasvanud, mistõttu ei tulekski koolitaja selgitusel rääkida mitte palgatõusust, vaid palga korrigeerimisest.

«Nii palju me räägime siis inimeste hoidmisest. Nii et kui su palka ei ole tegelikult siiamaani korrigeeritud vastavalt elukalliduse indeksile, siis on viimane aeg minna, küsida ja rääkida. Ja mitte alla anda,» toonitas Lainsalu. «See raha on võib-olla kõigest viie minuti kaugusel.»