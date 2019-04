Punase raamatu sarjast ilmus Grigori Služiteli teos «Saveli päevad»

Grigori Služitel sündis 1983. aastal Moskvas ja on lõpetanud Venemaa teatrikunsti instituudi GITIS. «Saveli päevad» on tema esimene, 2018. aastal ilmunud romaan, mille käsikirja avastas ja varustas eessõnaga kirjanik Jevgeni Vodolazkin, öeldes muuhulgas: «Služiteli tegelased – olgu nad kassid või inimesed – on päris. Üksildased ja piinlevad, naervad ja armastavad. Armastus väärib selles romaanis erilisi sõnu. See on – nõnda on juhtunud – platooniline. Kõrgeim kõigist armastustest. «Saveli päevi» lugedes tabasin end mõttelt, et selles romaanis on autorist saanud täisvereline kass.»