Hollandis asuv suur kirjanduslik seinamaaling on pühendatud majaelanikele

Projekti alustades küsisid kunstnikud majaelanikelt, millised on nende lemmikraamatud, et nad saaks seinamaalingu isiklikult igaühele neile pühendada, edastab Reading Addicts.

Majaelanikud pakkusid kokku välja terve rea raamatuid seitsmes erinevas keeles ja kunstnikud panidki need «raamaturiiulisse» välja. Seinale on maalitud üle 40 raamatu, nende seas näiteks Mark Mansoni «The Subtle Art of Not Giving A Fuck» ja Yuval Noah Harai «Sapiens». Kaks raamatut kannavad aga kunstnike nimesid.