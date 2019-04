Kaks ebasümpaatset peategelast ja ennastunustavalt põnev lugemine

Kepnes on kirjutanud raamatu mina-jutustaja vormis, ehk siis kuuleme lugu peategelase Joe Goldbergi silmade läbi. Joe töötab raamatupoes, kuhu jalutab ühel kenal päeval sisse kaunis daam Guinevere Beck. Joe kirjeldab meile, kuidas ta jälgib neiut poes ja teeb tema kohta järeldusi vastavalt oma vaatlusandmetele. Joe sümpaatia ei piirdu vaid poes vaatluse tegemisega, ta viib meid jalutuskäikudele Guinevere akna alla ja õhtutele välja koos tema sõpradega. Seda kõike eemalolija silmade läbi.

Õppides tundma mõlemat peategelast, on raske otsustada, kes neist on see hullem ja kes parem tegelane. Autor on teinud väga head tööd, sest ühel hetkel hoiad sa tõsiselt psühhopaadist Joe poole ja elad talle kogu hingest kaasa. Seda isegi siis, kui kõik see, mis ta teeb, on siiski vastuvõetamatu ja mitte ühegi ühiskonnanormiga sobituv käitumine. Teisel hetkel kisud juukseid peast välja, sest see, mida naispeategelane teeb, ei ole samuti vastuvõetav. Kaks ebasümpaatset peategelast annavad kokku väga hästi toimiva tandemi, sest pinge säilib kuni lõpuni.

See raamat on suurepärane valik, kui otsid midagi, mis laseks unustada kõik argimured ja end lihtsalt kellegi teise fiktiivsesse maailma uputada. Lisaks on ta väga hea valik neile, kes parasjagu lugemisega madalseisus on, sest selle teose kiire tempo ja haarav sisu panevad jälle ennastunustavalt lugemisest rõõmu tundma.