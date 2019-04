Bestselleri autor Gaby Dunn avalikustab, mida 150 000 dollari suurune ettemaks tegelikult tähendab

Oma esimese raamatu säästmisest kirjutas Dunn koos kaasautori Allison Raskiniga ja esialgu oli ta enda sõnul vapustatud, et neile nii kopsakat tulu lubati. «Avansiks oli number, mis tundus mulle mõõtmatult suur,» rääkis ta väljaandele CNBC. «Ma helistasin oma panka ja küsisin, kas nad saavad seda raha hoida. Et kas see on üldse lubatud.»

Pärast seda, kui ta tasu kaasautoriga pooleks jagas ja maksis protsendi ka kõigile, kes aitasid tal raamatut müüa, jäi Dunnile kätte vaid 30 000 dollarit ehk 26676 eurot. Kuna ta maksab oma makse korra kvartalis, ei olnud sellest summast isegi veel maksud maha arvatud.

Kogu ettemaksust läks kolmandik mänedžeri ja teiste tiimikaaslaste töötasudeks. Ülejäänud summa sai ta kätte osamaksetena: ühe osa sai ta siis, kui sõlmis lepingu; teise mustandit üle andes ning kolmanda raamatu ilmumisel. Viimase osamakse saab ta hiljem aasta jooksul.

«Kõlab, nagu seda raha oleks väga palju, aga see tuleb kolme aasta peale ära jagada,» nentis ta. Tänu edukale raamatule sai ta küll teise raamatu kirjutamise ettepaneku, kuid «I Hate Everyone But You» eest pakuti juba poole vähem raha.

«Meie esimene raamat jõudis New York Timesi bestsellerite edetabelisse, nii et võiks arvata, et selle pealt teenib veel,» selgitas ta. «Aga isegi see, kui raamat on bestseller, ei tähenda, et see korvaks sellesse investeeritud raha. See on huvitav, sest ma kujutasin ette, et see on väga edukas.»

Kuna Dunni osamaksed on juhuslikud ja vabakutselise töö on etteaimamatu, puudub tal regulaarne sissetulek. Seetõttu on autoril raske eelarvet pidada ja oma kulutusi ette planeerida. Sellele vaatamata on ta majanduslikult kindlustatud, sest on õppinud nutikalt säästma ja rahaga mõistlikult ümber käima. Nooruses raiskas ta kõik teenitu kohe ära ja oli pidevalt võlgades. «Ma sain aru, et see on asi, millest keegi ei räägi ja kõik lihtsalt teesklevad, et on sama heal järjel. Seepärast oli mul häbi. Mul oli väga piinlik,» meenutab ta.