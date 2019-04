Galerii: EV100 raamatusarjas ilmus Märt Ibruse teos «Eesti spordi 100 aastat»

Raamatu autori Märt Ibruse sõnul on saavutusspordil olnud eestlaste eneseteadvuse väljakujunemisel ja hoidmisel oluline roll. «Kuigi oleme väikeriik, on meie saavutused maailma spordiareenil olnud märkimisväärsed,» sõnas autor. «Spordi tegemisele ning rahvusvahelistel võistlustel osalemisele mõeldi isegi Vabadussõja ajal, mil novembris 1919 korraldati esimene Eesti spordi kongress, et valmistada ette iseseisva rahvusriigina osalemist olümpiamängudel Antwerpenis,» lisas Ibrus.

«Meil eestlastel on palju, mille üle uhkust tunda – nii ka spordivaldkonnas. Läbi ajaloo on armastatud Eestis sporti teha ja sellele kaasa elada,» ütles Eesti Vabariik 100 korraldustoimkonna juht Jaanus Rohumaa. «Kuigi raamat «Eesti spordi 100 aastat» on lühikokkuvõte sündmuste ning emotsioonide rikkast valdkonnast, annab see hea ülevaate meie järjepidevusest ning saavutustest läbi spordiajaloo,» lisas ta.