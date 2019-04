Londonis avatakse ühistranspordiga sõitjatele lühijuttude automaat

Prantsuse firma Short Edition on sarnaseid masinaid avanud juba Prantsusmaal, Hong Kongis ja USAs. Lühijutte prindib masin ökosõbralikule papüürusele ja need on tasuta, edastab Londonist.

Anthony Horowitz, kes kirjutas masina jaoks lühikese krimipõneviku «Mr Robinson», pidas seda väga vahvaks väljakutseks. «Mulle on alati meeldinud lühijutu väljakutse mahutada kogu maailm kõigest mõnele leheküljele,» kommenteeris ta. «Siin on üks mõistatus koos kahtlusaluste ja vihjetega, mille saab läbi lugeda kõigest minutiga. Ma loodan, et see on meelelahutuseks metrooga reisijatele, kes ei pea pettuma, et nad peavad enne lõppu rongist maha minema!»