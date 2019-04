Kõigi Eesti kinkis Riigikogu liikmetele raamatu «Faktitäius»

Raamatus selgitab rahvusvahelise tervishoiu professor Hans Rosling koos kaasautoritega, miks me kipume maailma enda ümber tõlgendama hirmutavama, koledama ja ähvardavamana kui see tegelikult on. Koos kaasautoritega toob Rosling välja kümme põhjust, miks meie arusaam maailmast on moonutatud – alustades kalduvusest jagada kõike ja kõiki kahte vastanduvasse leeri ning lõpetades viisiga, kuidas me tarbime hirmudest toituvat meediat.