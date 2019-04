7 ametit inimestele, kellele meeldib lugeda

Raamatukoguhoidja

Kes veel puutuks raamatutega nii palju kokku kui raamatukoguhoidja? Kui otsid tööd raamatute seltsis, siis on raamatukogu sulle õige koht. Selles elukutses tuleb kasuks kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste erialal.

Kirjastaja

Kirjastuses töötamine tähendab, et sa näed kogu protsessi, kuidas kirjaniku tööst valmib lõpuks raamat ning saad selles ise osaleda. Kui sind huvitab see, kuidas raamatut kujundada, toimetada ja turundada, siis otsi tööd kirjastuste juures.

Keeletoimetaja

Kui sulle meeldib palju lugeda, siis oskad sa ka õigekirja hinnata. Korrektori töö ei ole lihtne ja selleks tuleb end pärast keeleõpet pidevalt täiendada. See töö nõuab täpsust, head vaistu ja lugupidamist autori teksti vastu.

Arvustaja

Kriitikud saavad ja peavadki palju lugema, et teoseid õiglaselt arvustada. Lihtne see töö ei ole, sest mitte kõik ei suuda kriitikat häirimatult vastu võtta. Enesekindel ja aus arvustaja on aga väga hinnatud teiste lugejate poolt, kes temalt nõu ja soovitusi ootavad.

Tõlkija

Peale selle, et tõlkija peab olema laia sõnavaraga, peab ta olema ka ise väga loominguline, et ära tabada autori stiil ja see, kuidas midagi edasi öelda ka siis, kui täpne vaste puudub. Lugejale pakub see töö tekstiga väga lähedase suhte.

Õpetaja

Keele- ja kirjanduse õpetaja amet on suurt lugupidamist väärt. Ta on inimene, kes annab lastele ellu kaasa väga olulisi oskusi ise kirjutada ja ka tekstist aru saada. Paraku on need tänapäeval haruldased oskused.

Raamatupoe töötaja

Nii nagu raamatukoguhoidja, elab ja töötab raamatute keskel ka nende müüja. Raamatumüüja peab olema kursus oma kaubaga, et ta oskaks seda klientidele soovitada. See ei ole ka raske, kui raamatud on igal pool sinu ümber.