Algaja koduperemehe heitlused kokaraamatutega: «vastavalt oma maitsele» ei ole mingi kogus!

Loomulikult ei ole minu kokkamise põlgus jäänud märkamata ka mu mõningatel hõimlastel. Kui minu kaunim pool on sellega veel kuidagi leppinud, siis näiteks ämm ei kavatsegi minu ümber kasvatamise osas alla anda. Absoluutselt iga kord, kui ma Eestisse satun, küsib ta mu käest, kas ma nüüd lõpuks olen söögitegemise ära õppinud. Kuigi ma olen püüdnud oma eitavat vastust osavalt maskeerida tegelikku olukorda pisut ilustavate lausetega stiilis «jah, nüüd ma oskan juba vahukoort vahule ajada» ja «õnneks meie lastele on lõpuks ka hakanud praemuna maitsema», ei ole see vist piisavalt veenvalt kõlanud. Kui oli näha, et tema manitsused («sa pead selle ikka ära õppima»), meelitused («maailma parimad kokad on mehed») ja südametunnistusele rõhumised («Maiga on ju terve päeva tööl, tuleb väsinuna õhtul koju ja tahaks lihtsalt puhata, selle asemel et vaaritama asuda») ei aidanud, kinkis ta mulle lõpuks jõuludeks kokaraamatu. Pealkiri oli lausa füüsiliselt kööki suunav «Lihtsad road algajale kokale». Pole vaja mainidagi, et ma ei kavatsenud survele alluda ja too paari sentimeetri paksune teos sobis tolmu kogumiseks teiste retseptide vahele ideaalselt. Pool aastat hiljem, ühel nõrkushetkel (mõnikord on kohe selline tunne, et tahad olla parem mees, kui tegelikult oled) otsustasin valmistada õhtuks ühe roa, mille tegemisele võis potentsiaalselt kuluda rohkem kui tavapärased kümmekond minutit. Võtsin ämma kingituse lahti ja otsisin midagi, mille valmistamisel on kõige väiksem tõenäosus eksida.