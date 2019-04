Õpi, kuidas elada rohkem Vladimir Putini moodi

Tänapäeva peatoimetaja Tauno Vahter kirjutas Facebooki, et saatuse tahtel peaks umbes täpselt presidendi Moskva-visiidi ajaks ilmuma uus teos «Vladimir Putin õpetab elama». Raamatust leiab tarkuseteri, kuidas elada rohkem Vladimir Putini moodi, kuidas leida oma sisemine Putin ning testid, kuidas määrata enda Putini-potentsiaali.

FOTO: Raamat

«Pidime pikalt ja põhjalikult järele mõtlema enne, kui «Vladimir Putin õpetab elama» maailma valla päästsime,» tõdes Vahter. «Võimalikud riskid on suured. Kujutlege maailma täis mini-Volodjasid, kes on sellest raamatust õpitud nippe ja taktikaid täis pumbatud. Sinu töökaaslased. Sinu vanaema. See naeratav naisterahvas, kes jõusaalis su kaarti kontrollib. Kõigi vandenõuks on hakata sind ja üksteist valitsema ja haarata kontroll oma väikese maailmanurgakese üle. Vastutust nii õudse stsenaariumi eest ei soovi keegi oma südametunnistusele.»

Teisest küljest on toimetaja meelest enamus inimesi kindlasti liiga saamatud, õnnetud ja sihikindlusetud, et täielikuks Putiniks hakata. «Meiesugused ei suuda kahtekümmet minutitki ette planeerida, mis siis veel rääkida külmkapis kodukootud Novitšoki arendamisele mõtlemisest,» kirjutas ta. «Kas me ei võiks Venemaa valitseja strateegilisest mõtlemisest ja juhtimisoskustest pisutki kasu lõigata ilma, et muutuksime oma kogukonnale ohtlikuks? Lõpuks otsustasime selle asemel, et raamat lihtsalt välja anda ja hukatusse langeda, delegeerida selle dilemma sulle, lugeja.»