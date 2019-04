4 raamatut, millega enne kevadise suurpuhastuse ette võtmist tutvuda

«Pahnast vabaks! Kodu arukas korrastamine» Geralin Thomas

FOTO: Raamat

Kas sa tunned end kodus rahulikult, mugavalt ja lõõgastunult? Kas sa tahaksid, et sul oleks rohkem aega, energiat ja raha? See kõlab uskumatult, aga üleliigne kola mõjutab su pangaarvet, õnnetunnet ja tervist. Pahnal on nii füüsilised, emotsionaalsed kui ka majanduslikud mõjud, kuigi me seda endale iga päev ei teadvusta.

Aga millest alustada, kui olukord on kasvanud üle pea ja ülesanne käib üle jõu? See raamat pakub toredaid, loovaid ja asjatundlikke meetodeid, mida kasutavad ärisaladusi järgides professionaalsed korrastajad. Korrastamise protsess muutub palju meeldivamaks, kui näha selles võimalust lasta asjadel minna, ja mis peamine – see aitab luua korda oma elus tervikuna.

Geralin Thomas on spetsialiseerunud kodu ja kodukontorite korrastamisele. Kuus hooaega korrastas ta Ameerika kõige korratumaid kodusid telesarjas «Hoarders». Tema veebilehte metropolitanorganizing.com külastab umbes 10 000 huvilist kuus.

«Jaapani korrastuskunst. Korrastamise elumuutev vägi» Marie Kondo

FOTO: Raamat

Marie Kondo, Jaapani ekspertkorrastaja ja professionaalne koristaja, aitab oma inspireeriva ja üksikasjalise meetodi abil eluruumid lõplikult korda seada. Eduka korrastamise võti on võtta asjad käsile õiges järjekorras, jätta alles ainult need esemed, mida tõeliselt armastas, ja teha seda kõike korraga ja kiiresti. Pärast korra majja löömist jääb sinu ellu vaid ülesanne otsustada, milliseid esemeid alles hoida ja mida mitte.

KonMari meetod ei muuda üksnes eluruume. Kui kodu saab korda, siis avastad, et muutuma hakkab ka sinu elu. Tunned end enesekindlamana, muutud edukamaks ning koged energiat ja motivatsiooni elada just sellist elu, millest oled alati unistanud. Kui oled «Jaapani korrastuskunsti» läbi lugenud, siis julged jätta seljataha oma elu negatiivsed aspektid: suudad tunda ära halva suhte ja teha sellele lõpu, lakkad pidevalt muretsemast ja kaotad lõpuks ometi liigsed kilod, millest oled soovinud lahti saada.

Marie Kondo meetod toetub põhimõttele «mis juba korras, see ei lähe enam kunagi sassi». Kui arvad, et selline põhimõte on võimatu, siis peaksid kindlasti selle mõjusa raamatu läbi lugema.

«Kaspar ei taha koristada» Clara Suetens, Sandrine Lambert

Suurpuhastust ega üldse koristamist ei peaks tegema üksi ja sellest peab osalema kogu pere. Vahel võib juhtuda, et pere väiksematele liikmetele on seda raske selgitada. Selleks tuleb appi hea raamat, mis räägib ühest tähtsast etapist väikelapse elus.

«Meele, keha ja elu imeline puhastus feng shui abil» Karen Kingston

FOTO: Raamat

Millised tõsised tagajärjed võivad olla kola ümber kogunenud seisval energial sinu kehale, meelele, tunnetele ja hingele? Sinus tekib tungiv soov ebavajalikust vabaneda, sest sa näed, kuidas see on sind siiani pidurdanud. Koristamine võib muuta sinu elu.

Sellest raamatust saad teada:

* miks inimesed mõttetuid asju koguvad,

* kuidas tarbetu kola iga su eluvaldkonna arengut takistab,

* miks on koristamine vajalik feng shui tõhusaks rakendamiseks,