Miks on oluline laste nähes lugeda?

Ühelt poolt on lastele väga kasulik neile ettelugemine. See arendab lapse lugemisoskust ning aitab kaasa lapse ja vanema vahelisele suhtele. Teiselt poolt tuleb aga vanemal ka omaette lugeda ja soovituslikult võiks laps seda näha, kirjutab Book Riot

Kui laps näeb, kui kirglikult suhtub tema suurim eeskuju raamatute lugemisse, siis tekib see kirg ka temas endas. Ainult rääkimisest, et lugemine on tore, ei ole kasu, kui laps ei ei näe selle kohta mingit tõestust.