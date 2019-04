9 kuulsust jagavad oma parimaid lugemiskogemusi

Jessica Biel

Näitleja Jessica Biel tunnistas väljaandele Stylist antud intervjuus, et luges taas uuesti üle F. Scott Fitzgeraldi romaani «Sume on öö». «Ma olen seda üsna mitu korda lugenud ja lihtsalt armastan seda. See on traagiline ja ma arvan, et tragöödiad mõjuvad sulle hästi: loed neid ja mõtled, et võib-olla mul ei lähegi nii halvasti – mul on kõik hästi.»

Jessica Biel. FOTO: KYLE GRILLOT / REUTERS

Beyoncé

«Mulle väga meeldiks, kui mu nooremad fännid loeksid Marianne Schnalli «Mida on vaja, et naisest saaks president?» See on intervjuude ja esseede kogu vägevatelt naistelt, kelle seas on näiteks Maya Angelou, Gloria Steinem ja Melissa Etheridge,» rääkis ta Huff Postile. «Nad on heaks eeskujuks, kuidas olla parem juht.»

Beyoncé. FOTO: Angela Weiss / AFP

Jon Hamm

«Mulle meeldib lugeda näidendeid,» tunnistas Hamm interjuus Oprahle. «See on ka üks põhjus, miks minust sai näitleja, sest kui ma näidendeid lugesin, siis mõtlesin, et küll oleks tore seda teha.» Eriti meeldib talle Tom Stoppardi «Arkaadia», milles on kurbmagus armulugu ja palju põnevaid ideid. «Selle sõnad on lihtsalt imeilusad,» kiitis ta. «Stoppad oskab hämmastavalt inglise keelt kasutada. See on ilmselt mu lemmiknäidend – selles on veider kombinatsioon suurepärasest draamakunstist ja matemaatikast ja teadusest. Kõlab nohiklikult, aga nii see on.»

Jon Hamm. FOTO: Sasha Haagensen / AFP

Kate Hudson

Kate Hudson jagas raamatusoovitust Instagramis, kus ta kiitis Adelle Waldmani romaani «The Love Affairs of Nathaniel P.» «See on suurepärane!» kirjutas ta ja kiitis Waldmani nutikat kirjutamisstiili. «Kui te ei ole seda veel lugenud, siis peaksite seda tegema!»

Kate Hudson. FOTO: MARK RALSTON / AFP

Rachel McAdams

«Seda ei juhtu just tihti, et kirjanik mind nutma ajaks, aga Sedaris ajab,» kiitis McAdams Oprahle David Sedarise teost «When You Are Engulfed in Flames» ja tunnistas, et ei saa seepärast isegi avalikus kohas lugeda.

Rachel McAdams. FOTO: EDUARDO MUNOZ / REUTERS

Jennifer Lawrence

Näitleja Jennifer Lawrence’il on kaks suurt lemmikut, keda ta on Ophra raamatuklubis kiitnud. Üks neist on Philippa Gregory «Teine Boleyni tüdruk» ja teine J.D. Salingeri «Kuristik rukkis». «Mind kütkestavad Salingeri tolleaegne ühiskonnakäsitlus ja tema sarkasm,» rääkis ta. «Minu meelest ei ole Ameerika kirjanduses teisi selliseid tegelasi.»

Natalie Portman. FOTO: CHRIS DELMAS / AFP

Natalie Portman

Natalie Portmani lemmikraamat on David Mitchelli «Pilveatlas». «Kinkisin seda kolm aastat kõigile, keda tundsin,» ütles Portman Oprahs. «See on üks kõige ilusamaid, meelelahutuslikumaid ja keerulisemaid raamatuid – see võtab kogu su tähelepanu. Minu meelest on selle lood meditatsioonid vägivallast, eriti vägivalla vajadusest.»

Kate Winslet. FOTO: Jonathan Short / AP

Kate Winslet

Kui Kate Winslet oli teismeline, kinkis peigmees talle Emile Zola «Thérèse Raquini» ja lubas, et see on üks kõige erakordsemaid armastuslugusid. Winsleti sõnul on see üks viiest raamatust, mis on tema elu muutnud. See on tal siiamaani alles ja hiljem salvestas ta ka sellest Audlible audioraamatu.

James Franco. FOTO: MARIO ANZUONI / REUTERS

