Helen Pollardi «Väike Prantsuse külalismaja» sarjast ilmus uus lummav osa

Kui Emmy kolib Inglismaalt Prantsusmaa õdusasse väikelinna, et hakata juhtima viinamarjaväljade keskel asuvat külalismaja, pole tal aimugi, et selle juurde võiks käia ka näiteks üks uneskõndija, kes ei pea vajalikuks pidžaamat kanda. Ja nipsakas klient, kellel on hästi palju soove, aga vähe empaatiat. Ja külalismaja peremehe Ruperti fuuriast eksnaine, kes teatab vihahoos midagi väga šokeerivat, mis paneb proovile nii Emmy kui ka kõigi teiste kannatuse.