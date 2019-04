Kuidas jõuda suurema rahuloluni, ilma et peaks kõigest loobuma?

FOTO: Raamat

Maailm on tormakas paik. Kõikvõimalikud kohustused hoiavad meid rakkes ning iseenda tervis, heaolu ja suhted kipuvad jääma tagaplaanile. Sa ei saa jätta kõike sinnapaika, et ühiskonnast eralduda ja sukelduda enesesse kaugel eraklas. Tehnoloogia abil varustame end lõputu hulga informatsiooniga, ent see, mille poole tegelikult püüdleme – rahuolu ja õnnetunne –, jääb kättesaamatuks.

Sellesse raamatusse on koondatud idamaised tarkused ning ohtralt praktilisi nõuandeid ja lihtsaid harjutusi, mis õpetavad olema hetkes, keskenduma olulisele ja viivad suurema rahuloluni, ilma et peaksid kõigest loobuma. Raamatu põhimõtetest kinni pidades muutud tervemaks ja saad energiat juurde, et suunata see oma unistuste elluviimiseks.