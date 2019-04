Kalev Kukk esitleb EV100 raamatusarja teost «Eesti majanduse 100 aastat»

Aastad 1918–2018 on olnud Eesti majanduse arengus mitte üksnes kvantitatiivse kasvu, vaid ka pööraste pöörete aeg. Kõik on muutunud, pidevalt ja põhjalikult, alates majanduskorrast ja majanduspoliitikast ning lõpetades välismajandussidemete geograafilises jaotumuses toimunud äkiliste ja lausa vastassuunaliste nihetega. Eesti majanduse arengus võib neil sajal aastal eristada kolme eriilmelist ajajärku, mille määratlevad üheselt muutused Eesti riiklikus staatuses resp. geopoliitilise ja geoökonoomilise asendi muutumine Venemaa suhtes.

Raamat on üles ehitatud neile kolmele ajajärgule: omariikluse aastad 1918–1940, nõukogulik aeg 1940 (1945) – 1990 ja praegune iseseisvuse aeg. Enim tähelepanu on pööratud üldisele majanduslikule ja majanduspoliitilisele taustale ning tööstusele ja majandussidemetele. Põhjalikumalt vaadeldakse olulisemaid võtmesündmusi ja -protsesse, nagu rahvusliku majanduse ülesehitamist 1920. aastate alul, 1930. aastate ülemaailmse surutise avaldumist Eesti majanduses, ENSV majanduse «sotsialistlikku rekonstrueerimist», rahvamajandusnõukogu aega, 1990. aastate esimese poole siirdekriisi ja reforme ning eelmise kümnendi buumi ja suuresti just sellest välja kasvanud sügavat kriisi.