11 raamatut, mis USAs möödunud aastal kõige sagedamini keelu alla sattusid

Enamasti on ALA avalikustanud 10 kõige sagedamini ära keelatud teoste edetabeli, kuid möödunud aastal eristus teistest selgemini just 11 raamatut. Pool neist raamatutest keelati ära seetõttu, et need sisaldasid LGBT materjali. Kaks raamatut saadeti suisa põletamisele.

USA on suur ja lai ning erinevates osariikides kehtib ka erinev suhtumine lastele kättesaadava kirjanduse suhtes. Mis ühes kohas lubatud, saab teises kohas suure hukkamõistu osaliseks. Siin on Book Rioti vahendusel nimekiri neist teostest, mis 2018. aastal kõige rohkem ära keelati või mille peale liidule kaebusi esitati. Suur osa neist kattub 2017. aastal ära keelatud raamatutega.

«George» Alex Gino

See 2015. aastal avaldatud noorteromaan on kõige sagedamini keelatud raamatute nimekirja jõudnud igal aastal. Väidetavalt õpetab see noortele, kuidas arvutist oma veebilehitseja ajalugu ära kustutada ja julgustab neid hormoonide abil oma keha muutma. Raamatus on mainitud «räpaseid ajakirju», seal kirjeldatakse meheanatoomiat, see «ajab segadusse» ja seal on transsooline tegelane.

«A Day in the Life of Marlon Bundo» Jill Twiss, illustreerinud Eg Keller

See vahvate piltidega lasteraamat on nii mõneski kohas keelatud taas LGBT sisu ning poliitiliste ja religioossete vaadete tõttu. Tõenäoliselt on Marlon Bundo raamatud USA erinevates paikades keelatud veel mitu aastat.

«Captain Underpants» Dav Pilkey

«Captain Underpants» on keel saanud raamatute nimekirja jõudnud alates 2002. aastast viis korda, sest selles on juttu samasoolisest paarist. Kaebuse esitanud inimeste meelest soosib see enesehävituslikku käitumist.

«The Hate U Give» Angie Thomas

Pärast avaldamist 2017. aastal on see raamat keelatud teoste nimekirja jõudnud kahel korral. Põhjuseks on toodud teoses esinev politseivastane meelsus, ropp kõnepruuk, narkootikumide kasutus ja seksuaalne toon.

«Drama» Raina Telgemeier

Keelamise põhjuseks taas LGBT tegelased ja teemad. «Drama» on pärast 2012. aastal avaldamist keelatud teoste nimekirja jõudnud neli korda.

«Thirteen Reasons Why» Jay Asher

Kuigi «Thirteen Reasons Why» avaldati juba 2007. aastal, ei osatud sellele esimese viia aasta jooksul erilist tähelepanu pöörata. Pärast seda, kui raamatu põhjal tehti Netflixis samanimeline teleseriaal, leidus rohkelt neid, kel tekkis soov see teos suitsiidi teema pärast ära keelata.

«This One Summer» Mariko Tamaki

See raamat on enim keelatud teose nimekirja jõudnud ka 2016. aastal. Põhjuseks on toodud sõnakasutus ja seksuaalne toon.

«SkippyJon Jones» Judy Schachner

Sari «SkippyJon Jones» keelati esimest korda ära alles 2018. aastal. Põhjuseks toodi Mehhiko kultuuri stereotüüpne käsitlus.

«The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian» Sherman Alexie

Raamat avaldati 2010. aastal ning pärast seda on see enim keelatud teoste nimekirja jõudnud seitse korda. Keelu põhjuseks on seksuaalne sisu, vägisõnad, vägivald, hasartmängud ja alaealiste alkoholitarbimine.

«This Day in June» Gayle E. Pitman, illustreerinud Kristyna Litten

Keelamise põhjuseks on taas välja toodud LGBT sisu. ALA andmetel on see ka üks raamatutest, mis on läinud põletamisele.

«Two Boys Kissing» David Levithan

Pärast 2013. aastal ilmumist, on «Two Boys Kissing» enim keelatud teoste hulka varem jõudnud kolmel korral. Jällegi on põhjenduseks toodud selle LGBT sisu. Ka see raamat on mõnes kohas läinud koguni põletamisele.

ALA keelatud raamatute andmed on avalikud alates 2001. aastast. Esimestel aastatel olid kõige sagedamini keelatud raamatud ikka ühed ja samad toesed: «Harry Potter», «The Bluest Eye», «Of Mice and Men», «I Know Why the Caged Bird Sings». Korra jõudis sinna nimekirja üllatavalt ka Piibel.