Ungari luule päeva puhul on ustel kaasavõetavad luuletused

Iga aasta 11. aprillil kogunevad ungarlased tähistama Ungari luule päeva. Selle tähistamiseks on valitud kuulsa ungari poeedi Attila Józsefi (1905-1937) sünnipäev. Ungari luule päev sai alguse aastal 1964. Aegade jooksul on see ikka ja jälle toonud kokku noori ja vanu, et tähistada rahva suurimate kirjandusgeeniuste saavutusi. 11. aprillil sündis ka kirjanik ja luuletaja Sándor Márai.