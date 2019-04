Ilmus president Kaljulaidi kõnede raamat «Hoiame Eestit!»

Sõnaga saab luua ja ühendada, saab tunnustada ja esile tõsta, juhtida ja innustada. Eesti Vabariigi presidendi töös on sõna ja selle kasutamine üks peamisi võimalusi ühiskonna kursi seadmiseks. Kahe ja poole aasta sisse mahub sadu kõnesid nii eesti, inglise, prantsuse kui ka vene keeles. Raamatusse on valitud 30 kõnet ja neile lisaks presidendikandidaat Kersti Kaljulaidi kiri Eesti inimestele.

Raamatu tiraaž on 900 eksemplari ning need lähevad raamatukogudesse üle Eesti ning presidendi kingitusteks. Poest seda osta ei saa. Presidendi koduleheküljelt on võimalik lugeda raamatu digiversiooni ning laadida seda alla e-raamatuna. Raamat ilmub lähiajal ka ingliskeelsena.

Raamatu paberversioon trükitud võima­likult keskkonnasõbralikult, kasutades FSC standardile vastavalt toodetud paberit mis on korduskasutusega kiust ning elementaarkloorivaba. Raamatu formaat sai valitud selliselt, et raisku läheks võima­likult vähe paberit ning see trükiti Tallinna Raamatutrükikojas, millel on samuti FSC sertifikaat. Sel­leks, et raamat oleks keskkonnasõbralikum, loobuti kõvadest kaantest ning kaante lamineerimisest ning toodeti õm­meldud seljaga, kuhu ei kulunud peaaegu üldse liimi.