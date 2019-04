Tööraamat aitab teismelistel arendada ja parandada oma enesehinnangut

Selle raamatu eesmärgiks on aidata teismelistel arendada ja parandada oma enesehinnangut. Tervislikku enesehinnangut võib mõista kui positiivset endasse suhtumist, mis sisaldab enda aktsepteerimist, arusaama oma nõrkustest ja tugevustest ning realistlikku veendumust, et ollakse teistega võrdväärne. Teismelised, kellel on tervislik enesehinnang, on hoolimata välistest asjaoludest veendunud oma väärtuslikkuses ja austavad teiste väärtuslikkust.