Hollandis on raamatunädalal tasuta ühistransport neile, kes raamatut loevad

Raamatunädala suursponsor on Hollandi raudtee-ettevõte Nederlandse Spoorwegen, mis on oma rongides juba aastaid korraldanud lugejatele kohtumisi autoritega ja raamatuesitlusi. Juba 18 aastat on inimesed raamatunädalal saanud tasuta rongiga sõita, sest NS peab lugemise soosimist südamelähedaseks teemaks. On ju lugemine üks kõige mõnusamaid meelelahutusi, mille abil sõit mööda saata.