Raamatupood, mis müüb haruldasi naiste teoseid

Raamatupoe üks loojatest, kirjanik A. N. Devers otsustas naiste raamataupoe avada, kui märkas, et haruldaste raamatute äris valitseb suur sooline ebavõrdsus. Selle põhjuseks peab ta tõsiasja, et kasutatud ja antiiksete raamatute müügiga tegelevad enamasti mehed, edastab Reuters.

Londoni kesklinnas asuva The Second Shelf raamatupoes on virnade viisi antiikseid raamatuid, esmaväljaandeid, käsikirju ja taasavastatud teoseid, mille on kirjutanud naised. Poe eesmärgiks on rikastada väärtkirjanduse levikut ja tuua naisautoreid rohkem nähtavale.