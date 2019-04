Nädala raamat: müsteeriumid, mille erilisus peitub lahendamata jäämise salapäras

See on raamat veidratest müsteeriumitest ja saladuslikest sündmustest, mis on segadusse ajanud ka targemadki pead. Raamatus on ära toodud 39 eri aegu ja kohti puudutavat lugu, mida tõstab esile visalt püsiv salapära. Põnevad lood koosnevad lühida, ent põhjaliku ülevaatega nende taustast, tõendusmaterjalidest ja mitmesugustest sündmusi seletada püüdvatest teooriatest. Tutvustab Küllo Arjakas.