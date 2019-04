Kohtu autoriga: Aleksei Turovski esitleb Tartus raamatut «Aastaajad»

Aleksei Turovskit pole ilmaasjata nimetatud kõikide loomade suursaadikuks Eesti Vabariigis. Vähe on neid inimesi, kes oskavad loomade maailma nii täiuslikult sisse elada ja nende tegemisi poeetiliselt, omapäraselt, soojalt ning ometi ülitäpselt lugejale esitada.

«Aastaajad» on Turovski ringkäik looduses läbi aastaaegade, mis saab alguse talvisest detsembrist, kulgeb päripäeva läbi kogu aastaringi – külma jaanuari, jäise ja tuuletu veebruari, esimest väikest päikest näitava märtsi, arglikult kevadise aprilli, elust pakatava mai, sooja koguva juuni, suveharjasumeda juuli, laisalt sügava augusti, leheküünlaid süütava septembri, esmaste halladega oktoobri ning pälvib punkti poriselt sügisese ja tuuli tõstva novembriga.

Soe ja südamlik raamat on illustreeritud 19. sajandi teaduslikest- ja populaarteaduslikest väljaannetest pärit gravüüridega. Raamatuga koos on võimalik soetada endale ka audioraamat mälupulga näol – autor kannab sellel ette raamatu tekstid, ent pisut improviseeritud ning muudetud kujul. Nii on võimalik lisaks lugemisele Turovski toredaid lugusid ka kuulata.