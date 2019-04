Kuidas olla lugeja, kui silmad on kuivad?

Silmade kuivusest annavad märku punetus ja ärritus; kipitamine, karedus- või põletustunne silmas; silmade sügelemine; liigne pisaravool; kergesti väsivad silmad; silmaärritus tuule ja suitsu korral ning raskused kontaktläätsede kandmisel. Kui kahtlustad, et sul võib olla kuiva silma sündroom, siis pöördu kindlasti silmaarsti poole, sest pikaaegne ebamugavuste kannatamine võib põhjustada ka tõsisemaid haiguseid.

Väsinud või ärritunud silmadega on mõistagi ebamugav lugeda. Book Riot pakub välja mõned lahendused, mis võivad sel puhul abiks tulla.

Kuula audioraamatuid

Kui silmaprobleemid ei anna asu, tuleb oma silmadele puhkust anda. Paljud ei tule lihtsalt selle pealegi, et raamatuid saab ka kuulata. Kui mujal maailmas on audioraamatute osakaal väga kiiresti tõusnud, siis Eesti ei ole ülejäänud maailmale veel nii kärmelt järele jõudud ja eestikeelseid audioraamatuid on vähe. Kui need ära kuulatud, saad sõltuvalt oma keeleoskusest kuulata ka väliskirjandust, mida leiab juba rohkesti. Audioraamatuid pakuvad näiteks Amazon Audible, Google Audiobooks, Kobo Audiobooks, LibriVox, Downpour, Spotify jpt.

Ole telefonist lugemisega ettevaatlik

Üha rohkem on hakatud lugema e-raamatuid, sest see on lihtsalt nõnda mugav. Telefonist saab oma raamatut lugeda mis tahes lühikesel puhkehetkel ning selleks ei pea midagi endaga lisaks kaasas kandma, sest telefon on nagunii kogu aeg käepärast. See ei ole aga kõige parem lahendus silmaprobleemidega inimesele, sest tekst telefonis on väga väike ning lugemine nõuab pingutust isegi siis, kui me seda ise ei märka. Ekraanide vaatamine on aga omakorda üks kuiva silma riskiteguritest, mistõttu tuleks selle eelistada tavaliste raamatute lugemist.

Piira ekraaniaega