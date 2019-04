Vaata, kes on tänavu Man Bookeri kirjandusauhinna nominendid

Kui varem anti preemia välja üle aasta, siis alates 2016. aastast antakse 50 000 naela suurune auhind välja igal aastal. Traditsiooniliselt jagavad auhinnaraha võrdselt nii autor kui tõlkija.

Sel nädalal avaldati Man Bookeri rahvusvahelise kirjandusauhinna kuus nominenti. Võitja kuulutatakse välja 16. mail Londoni raamatupoes Foyles.

«Celestial Bodies»

Jokha Alharthi

Tegevus toimub ühes Omani külas, kus elavad kolm õde: Mayya, kes abiellub pärast südame purunemist Abdallah’ga; Asma, kes abiellub kohusetundest; Khawla, kes tõrjub kõiki kosilasi ja ootab oma armastatut, kes kolis Kanadasse. Nende kolme naise pilgu läbi näeme Omani muutumas ja arenemas tänapäeva.

Annie Ernaux. FOTO: Horst Galuschka / imago images / Horst Galuschka/ Scanpix

«The Years»

Annie Ernaux

Prantsuse kirjanik Ernaux lugu pajatab aastatest 1941-2006 läbi mälestuste, minevikumeenutuste, piltide, laulude, raadio, televisiooni, reklaamide ja uudiste pealkirjade. Loos saavad hääle kohalik dialekt, selle aja sõnad, loosungid ja nimed. Prantsusmaal ilmus teos 2008. aastal ja oli suur üllatus, sest kuigi Annie Ernaux oli hinnatud kirjanik juba varem, peeti tema kollektiivset autobiograafiat uue žanri loomiseks.

«The Pine Islands»

Marion Poschmann

Kui Gilbert Silvester ärkab ühel päeval unenäost, kus naine teda pettis, põgeneb ta kohe Jaapanisse. Tokyos avastab ta Jaapani poeedi Basho reisikirjad. Ühtäkki leiab ta omale eesmärgi ning soovib suure poeedi eeskujul näha kuud Matsushima saarte tagant tõusmas. Teel kohtab ta noort Yosat ja nad rändavad koos edasi: üks otsimas täiuslikku lõppu, teine uut algust.

«Drive Your Plow over the Bones of the Dead»

Olga Tokarczuk

Möödunud aastal võitnud Olga Tokarczuk avaldas taas väga hea romaani. Kauges Poola külas elab Janina Duszejko, kuuekümnendates ekstsentriline naine, kel on kaks koera kaduma läinud. Eraklik naine eelistab loomade seltskonda ja loeb William Blake’i luulet. Kui leitakse, et kaks kohalikku jahimeest on mõrvatud, on juurdlusesse segatud ka Duszejko. See ei ole siiski tavapärane krimilugu, vaid eksistentsiaalne triller, mis pakub palju mõtteainet väga sügavatel teemadel.

«The Shape of the Ruins»

Juan Gabriel Vasquez

Lugu keerleb kahe poliitilise mõrva ümber. Üks neist on 1914. aastal toimunud Rafael Uribe Uribe tapmine, teine 1948. aastal aset leidnud Jorge Eliécer Gaitáni mõrv. 30 aastase vahega toimunud mõrvad ei tundu esialgu olevat omavahel seotud, kuid Vasquez paljastab oma jutustuse käigus, kuidas nendeni on viinud Kolumbias peituv kurjus, mille seemneid on näha mõlemas teos.

«The Remainder»

Alia Trabucco Zeran