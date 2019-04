Kirjandusõhtu «Viimane neljapäev» kutsub autorid lavale

Baaris on suur lava ja kaasaelav publik. Oodatud on luuletajad, muusikud, koomikud ja niisama toredad inimesed. Õhtujuhid on noored viisakad luuletajad Mattias Lehtmets ja Jaan Keskel. Kirjapanek on kohapeal, sissepääs tasuta.