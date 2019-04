Arvustus. Riivitud redisest kumera laimini ehk veel kord EV100

Pea- ja vastuvoolust

Niisiis võiks öelda, et vähemalt mõned silmapaistvad eesti novellid on tegelenud aastal 2017 ajalooga; ja samas leidub igasugusele ajaloole ja vanade asjade ümberkirjutamisele ka tugev vastukaal. See on minu jaoks Margit Lõhmuse novell «Vulva klubi», kuigi ilmselt mängib siin oma rolli ka autorislepp, sest vormilt on mõni teine Lõhmuse tekst õieti ebatraditsioonilisem. Lõhmus kirjutab mingit niisugust 21. sajandi olemist, mida muu eesti kirjandus ei ole hästi tabanud, pannes sinna kokku tänapäeva linnakeskkonna, digi- ja nutimaailma, kirjakeelse kõnekeelsuse, üha laieneva geograafilise spektri ja üha laieneva seksuaalse spektri koos üha tugevama naishäälega – ja tohutu individualismi, olukorra, kus kogu seda paljusust hoiabki koos ainult kõnelev hääl. Olgu see hea või halb, olgu see elus või kirjandusena nauditav või mitte, aga tekst kirjeldab üsna hästi midagi, mis oli veel kirjeldamata. Muu hulgas laimiga püksikumeruse simuleerimist, et geiklubisse sisse saada, kuigi see ei ole peamine. Kehalise abjektiivsuse plaanis pakub paralleeli Mari-Liis Müürsepa «Elajad», mille lahendus avab aga teistsuguse registri ja mille vigurjutuliku kirjutuslaadiga ma hästi kaasa ei läinud.

Mis jääb üle? Teatud pingutusega võib ülejäägi venitada valdavalt sellele liistule, mida olen püüdnud varem mõnes teiseski arvustuses lühidalt kirjeldada ja nimetanud praegusaegse eesti (mees)kirjanduse peavooluks: jutustamisstiil, mis mängib realismi piiridega, venitades neid kas absurdi/groteski või lausa ulmesse; olmeline ja fantastiline vahelduvad ootamatult ning mitme vindiga. See laad ja selle olulisimad autorid on siingi kogus päris korralikult esindatud, kuigi paraku puudub Urmas Vadi, suuna keskne kuju, ning Kivirähkilt valitud tekst on teise dominandiga. Esindustöö teevad aga ära Jüri Kolk («Paul») ja Armin Kõomägi («Goglomov»), pisut ootamatuma leiuna ka Juhan Voolaid («Lõvi»). Kui Lõhmus käib ajaga nii häirivalt ühte sammu, et see mõjub lausa ehmatava ja loksutava etteruttamisena, siis need tekstid jäävad lugeja jaoks veel mõnusalt hoomatavasse aega kusagil napilt pool sammu tagapool. Neis kohtab kultuurifenomene, millega jutt küll trikitab, kuid mis on iseenesest lugejale hästi tuttavad: striptiisiklubid, ärimehed, tutvumiskuulutused, safarireisid. Kirjandus ongi tänapäeval selline. See on nauditav lugemine, kannab kaasa, lahutab meelt ja paremal juhul lubab ka tõsisemalt kaasa mõelda, kui soovi peaks olema.

Eks muidugi ole peavoolu häda, et kogu hea kvaliteedi juures harjub publik sellega liiga ära. Lõhmuse tekst ehmatab vähemasti osalt just mingite harjumatute ühendustega, internetist ja argipäevast tuttavat uuskeelt ja uusmõtet esitletakse äkki trükimustaga valgel paberilehel «kirjakultuurina», umbes samamoodi, nagu kunagi ammu tõsteti pissuaar kunstisaali – kuigi ka selliseid žeste peab oskama teha. Kivirähk, kes mingis mõttes sõidab väga kindlas roopas, osutub aga ikkagi tõeliseks rahvakirjanikuks selle poolest, et omi transgressioone on tal pakkuda igale põlvkonnale ja tundelaadile. Minusugust millenniaali ei pane metsavenna motiivi üle aasimine enam silmagi pilgutama, aga tarviliku üllatuse toob vinjett kahest Saaremaa koolitüdrukust. Nood kulutanud jaanitulel bussiraha limonaadi peale ära ja jäänud lõksu, nii et kolhoosiesimees Tammekänd elanud nendega punkris suvi otsa kokku, «sügisel aga andnud nagu aumees kunagi mõlemale tüdrukule kolm rubla ja saatnud isiklikult bussi peale» (lk 81). Jah, jah, muidugi, grotesk – aga teisalt ikkagi ju ka vennad Paalbergid ja #MeToo.

Äraharjumine mängib rolli ka novellivormi tajumisel, nagu Kajar Pruul kogumiku eessõnas üle kordas. Mudlumi ja Ala esemekirjeldused tunduvad vähemasti mulle juba nii tuttavad, et ei tekita mingit žanrilist tõrget, kuigi võiksid oma staatilisuses vajada enim väljavabandamist. («Sült» esmailmus Vikerkaares koondpealkirja «Argimütoloogiad» all ega pretendeerinud sellisena vähimalgi määral novellipärasusele.) Seevastu on siinsest kogumikust jäänud seni nimetamata kaks teksti, mis tegid arvustaja just vormi mõttes kõige nõutumaks. Mart Kivastiku «Jaama 12» oli nii traditsiooniliselt puänteeritud, et võttis kukalt sügama: väljapeetud, kammerlikus laadis lugu igihalja pildi sisse mineku motiivi teemal, tegevuse pisut ehk sõnamänguliseks tõukeks hinnang, et ühe kunstniku maalides puuduvat hing. Selle novelli puhul on tõesti lausa üllatav, kuidas lõpus ei ole mitte midagi üllatavat. Kõige keerulisem oli mul aga novelli või õigupoolest üldse ilukirjandusena lugeda Mihkel Muti «Suure Poobsi vaikimist». Mitte et tekst ise ei olnuks piisavalt ilukirjanduslik, oh ei. Ainult et Mutt on viimasel ajal arvamusliidri ametis, lugu ise on arutleva (mitte jutustava) kirjandi žanris – ja tagatipuks on selle teemaks arvamuse avaldamine. Raske – kui mitte võimatu – oli raputada eneselt muljet, et tegu on lihtsalt fragmendiga kirjaniku päevikust.

