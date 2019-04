Naine leidis Charlotte Brontë juukseid sisaldava leinasõrmuse

Naine rääkis saates, et leidis hiljuti surnud äia pööningult lukustatud karbi, mille sees oli omapärase välimusega sõrmus. Sõrmusele oli graveeritud C. Brontë nimi ja surmakuupäev, mis andis alust oletada, et tegu võib päriselt olla kirjanik Charlotte Brontë leinasõrmusega. Lisaks oli sõrmuse sees hoolikalt punutaud imepisike pats inimjuustest.

Geoffrey Munni sõnul ei ole mingit põhjust kahelda, et see ei ole Charlotte Brontë leinasõrmus, sest tol ajal oligi kombeks lahkunute juukseid alles hoida. «Oli teatud teatud mõttes kabuhirm mitte mäletada surnute nägu ja omadusi, seetõttu on see osa traditsioonist teha suveniir lahkunud inimese rikkumatust osast, et seda endaga kaasas kanda. See ei olnud tavatu,» selgitas ekspert.