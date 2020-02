5 kirjandusfestivali, mis väärivad väisamist

Hay Festival

Festival, mis on alguse saanud Walesist, on tänaseks päevaks usinalt laienenud ja nüüdseks võib festivali külastada erinevais maailma paigus. Walesi kõrval toimub festival ka Mehhikos, Hispaanias, Taanis, Peruus ja Kolumbias. Hay Festivali näol pole tegemist ainult kirjandusfestivaliga, vaid üldiselt kunstide festivaliga, mis esmakordselt toimus juba 1988. aastal. Hay Festivali kohta on 42. Ameerika Ühendriikide president Bill Clinton öelnud, et tegemist on «mõtete Woodstockiga». Tegemist on Ühendkuningriikides väga populaarse festivaliga, mille jutuajamise ja olu kajastavad ka kohalikud raadiojaamad. Alates 2014. aastast tegeleb kajastamisega BBC. Kõige populaarsem Hay festivalidest ongi festival, mis toimub Walesis. Seda on võimalik väisata järgmisel aastal, ajavahemikus 24. mai – 3. juuni.

Edinburgh International Book Festival

Šotimaal toimuvat festivali on kõikidel kirjandussõpradel võimalik külastada juba alates selle nädala lõpust – 2017. aasta festival toimub 12.augustist kuni 28. augustini. Kaks ja pool nädalat kestev kirjanduspidu on meelepärane kõigile kirjandussõpradele. Edinburgh’i ajalised juured ulatuvad isegi kaugemale, kui Hay Festivali omad. Esimest korda kogunesid raamatusõbrad Edinburgh’i juba 1983. aastal. Festivali südameks on imekaunid Charlotte’i väljaku aiad, mis saab igal aastal mõnusaks pelgupaigaks ligi 220 000. raamatusõbrale ning ligi tuhandele kirjanikule, kes on valmis oma lugusid kuulajatega jagama.

Jaipur Literature Festival

Külastajate arvu poolest üks suurimaid kirjandusfestivale toimub Jaipuris, Indias. Seekordne festival leiab aset 24.-29. jaanuaril. Festivali teemavalik lähtub traditsioonilisest kahest kaalukast konstruktsioonist – võrdsus ja demokraatia. Igal aastal koguneb ligi 800 000 inimest kuulama maailma tunnustatumaid ajaloolasi, kirjanikke, humanitaare vestlemas inimkonna jaoks olulistel teemadel. Viis päeva kestva festivali iga hommik algab hommikumuusikaga, mis vältab ligikaudu pool tundi, ning mille käigus tutvustatakse külalistele India muusikat. Festival ise on veel üpriski noor – esimest korda kogunesid raamatusõbrad Radžastani 2006. aastal. Iga traditsioon saab kunagi alguse – ka Jaipuri festival on vastu pidanud juba terve kümnendi ja rahva huvi festivali vastu näib järjest kasvavat.

Internationales Literaturfestival Berlin

2001. aastal esimest korda toimunud kirjandusfestival on kasvanud üheks Euroopa suurimaks ja olulisemaks festivaliks. Festivali fookuses on eelkõige kaasaegsed liikumised nii proosas kui luules. Mis on veel Berliini festivali juures põnev, on fakt, et kõik tekstid kantakse ette kirjaniku emakeeles. Külastajatel on võimalik kuulata samaaegselt tõlkeid, mis loevad peale näitlejad. Ka vestlused, mis aset leiavad, tõlgitakse koheselt erinevatesse keeltesse, et külastajatel oleks võimalik vahetult usutlustega suhestuda. Selle aastane Berliini festival saab alguse 6. septembril ning kestab kümme päeva ja saab lõpu 16. septembril.

Brooklyn Book Festival