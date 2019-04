George R. R. Martin: kui «Troonide mäng» tahaks raamatutele truuks jääda, kestaks see veel viis hooaega

Kirjanik George R. R. Martin rääkis telesaates 60 Minutes antud intervjuus, et David Benioffi ja D. B. Weissi loodud HBO telesari «Troonide mäng» «peaks käima veel viis hooaega», kui see tahaks täielikult põhineda raamatutel «Winds of Winter» ja «A Dream of Spring», mis on veel ilmumata.

Sellegipoolest on põhilugu Martini loole väga lähedane, edastab IGN. Selleks peeti kirjaniku kodus Santa Fes mitmepäevaseid süžeekonverentse. «Ma ei usu, et Dani ja Dave’i lõpp on väga erinev minu lõpust, kuna me oleme sellest rääkinud,» tunnistas ta. «Aga neil võib olla teatud teisejärgulisi tegelasi, seal võib olla suuri erinevusi. Kõikidesse detailidesse ei ole väiksemate tegelaste puhul võimalik laskuda.»