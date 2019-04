Kohtu autoritega: luule- ja vestlusõhtul esinevad Ron Whitehead ning Hilary Bird

Aprillis ja mais neljanda välisresidendina Tartus viibiv Ron Whitehead on Kentuckyst pärit kirjanik ja aktivist, kes on avaldanud mitukümmend raamatut ja albumit.

Tema loomingut, mida näiteks Hunter S. Thompson on iseloomustanud kui «vaimustavat segu rahvatarkusest ja puhtast matemaatikast», on tõlgitud enam kui 20 keelde ning ta on esinenud paljudel festivalidel nii Ameerika Ühendriikides kui ka Euroopas.