Galerii: EV100 raamatusarja Kalev Kuke teos «Eesti majanduse 100 aastat» rõõmustab mitmekihilisusega

Raamatu autori Kalev Kuke sõnul on Eestil olnud läbi sajandi väga raskeid aegu nagu näiteks omariikluse sünni aegu, Nõukogude okupatsiooni aegadel, aga ka uue iseseisvuse esimestel aastatel. «Ometi on eestlastel alati olnud nutikust, tahet ja oskust tulla majanduslikult rasketest olukordadest välja. Samuti ka tänapäeval, kus toimiv majandus on üks riigi alustaladest ning sellega seotud valikud määravad paljuski riigi käekäiku,» sõnas Kukk. «Kindlasti on meil nii oma kaugemast kui lähiminevikust palju õppida,» lisas ta.