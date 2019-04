Uuring: noored lähevad üha enam üle audioraamatutele

Üleküllastunud uue meedia turul on raamat ikka püsima jäänud, seisab raportis. Vaatamata levinud arvamusele, et raamatuid enam ei loeta, ei ole tehnoloogia tegelikult häid lugusid varju jätnud, vaid on aidanud neid hoopis kergemini kättesaadavaks teha. Lugemistehnoloogia on andnud inimestele võimaluse valida endale selline formaat, mida saab kergemini oma lugemisharjumustega kokku sobitada, edastab Book Riot.

Raporti järgi on üha olulisemaks ja populaarsemaks saanud audioraamatud, mida kuulavad enim just noored. OverDrive’i küsitluse põhjal on selle põhjuseks lihtne asjaolu, et audioraamatuid saab kuulata argitoimetuste kallale asudes ka teiste tegevuste kõrvalt.

Raporti kohaselt kuulab Ameerikas audioraamatuid juba kolmandik täiskasvanutest, veetes selleks vähemalt kolm tundi nädalas. Ligi veerand audioraamatute kuulajaist kulutab sellele üle seitsme tunni nädalas.

Kõige rohkem kuulavad audioraamatuid noored täiskasvanud, kes teevad seda muude tegevuste ajal. Kuna paljudel noortel on oma isiklikud nutiseadmed, on audioraamatud väga kergesti kättesaadavad ning nende kuulamine on rööprähklemise tõttu mugavam valik kui e-raamatute või trükiste lugemine.

Üle poole audioraamatute kuulajaist teeb samal ajal kodutöid, koristab või valmistab süüa. 40 protsenti neist kuulab raamatuid peamiselt kas autoga sõites või trenni tehes. Umbes 45 protsenti vastanutest kuulab audioraamatuid ka ajaviiteks, näiteks järjekordades seistes või arstiaega oodates.