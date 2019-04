Kellele kuulub ja kui palju maksab maailma kõige kallim raamat?

Maailma kõige kallim raamat on Leonardo da Vinci «The Codex Leicester», mille ostis 1994. aastal endale Bill Gates. Maailma üks rikkamaid mehi maksis selle eest omal ajal 27,5 miljonit eurot, kuid arvestades inflatsiooni, teeb see tänasel päeval kusagil 44 miljonit eurot.

Tegemist on Leonardo da Vinci poolt käsitsi kirjutatud originaal käsikirjaga, mis on paberile kantud vahemikus 1506-1510. Tegemist on ühega kahekümnest da Vinci märkmikust, mis veel säilinud on. Gatesile kuuluv «The Codex Leicester» sisaldab visandeid, märkmeid ja ideesid - kõik tema erilises paremalt vasakule «peegelkirjas».