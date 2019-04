Esimese sammu kirjanduspreemia pälvis Marju Bakhoff

Bakhoff pälvis 444 euro suuruse preemia ajakirjas Värske Rõhk avaldatud lühijutu «Fämm fatall» eest. «Värske Rõhk esitas mind ise, mitte mina. Kui tuli see teade, et olete võitnud, siis ma arvasin, et äkki nad ajasid sassi kellegagi,» ütles 24-aastane debütant. Kokku esitati «Esimese sammu» kirjanduspreemiale 17 ilukirjanduslikku debüüti.