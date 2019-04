Ilmus tõenäoliselt selle aasta vägevaim retseptikogumik «Eesti naise kokaraamat»

Selles enam kui 400 leheküljelises toidupiiblis on 250 Lia lemmikretsepti: soolased ja magusad, soojad ja külmad toidud - midagi igaks päevaks ja pühaks. Liia ei väsi ägedate retseptidega üllatamast. Nõgesest krõbeleib? Peedist carpaccio? Rabarberiga tiramisu? Nimetage vaid!

Lia Virkus on töötanud toiduajakirjanikuna ligi 25 aastat, viimased 7 neist ajakirjas Eesti Naine. Ligi 20 aastat on ta kireks olnud kokaraamatud ja tema projektijuhi käe alt on ilmunud selle aja jooksul üle 300 kokaraamatu.