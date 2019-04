3 põhjust, miks raamatuesitlused on paremad kui kontserdid

1. Oluliselt vähem higistamist

Kui tegemist pole just märkimisväärselt palava ilma ning katkise konditsioneeriga, siis isegi oma lemmikautoriga kohtudes ei higista sa tõenäoliselt nii palju kui sa seda kontserdil teeksid. Jah, sa saad lõpuks kohtuda oma iidoliga, ilma et sa peaksid muretsema higilaikude pärast riietel. Lisaks ei pea sa tunde püstijalu seisma, sest enamikel juhtudel on sellistel üritustel võimalik kusagil istet võtta.

2. Näost-näkku suhtlemine

Sul ei ole vaja osta VIP-piletit (tead küll neid, mis maksavad nii palju, et pärast sööd vaid kiirnuudleid), et autoriga näost-näkku kohtuda. Küsimustele vastamine ja autogrammide andmine on tavaliselt juba raamatuesitluste või autoriõhtute kavas sees. Äärmiselt tore on veel see, et sa saad oma tundeid väljendada normaalsel toonil, mitte üle rahvamassi karjudes.

3. Sa ei jää kurdiks